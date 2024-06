Milano, si perde col monopattino nel Parco del Ticino: trovato dopo due ore terrorizzato e confuso

Si era perso col suo monopattino elettrico nel Parco Ticino di Milano e ha vissuto alcune ore di terrore. Protagonista è un uomo di 53 anni è stato soccorso sabato pomeriggio in località Bernatein: sabato sera intorno alle 19.30 si era addentrato nei sentieri del parco salvo poi perdere l’orientamento dopo pochi minuti.

È stato lui stesso a lanciare l’allarme al 112 dopo aver compreso il pericolo di non ritrovare la strada. Nel giro di pochissimi minuti squadre dei distaccamenti volontari di Inveruno e Magenta iniziavano le ricerche. Grazie alla tecniche di geolocalizzazione intorno alle 21.45 l’uomo è stato ritrovato dai Vigili del fuoco visibilmente scosso e in evidente stato confusionale, e per questo affidato alle cure dei sanitari del 118 presente sul posto insieme ai carabinieri.