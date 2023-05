Parco Nord: weekend di escursioni

Weekend di escursioni lungo i sentieri, i boschi e i prati del Parco Nord Milano alla scoperta dei rapaci e degli aironi, che abitano o che transitano per quest’area verde intercomunale a nord della metropoli milanese, tra momenti di cultura, storia, natura e arte. Si comincia questa sera, dalle 20.20, per un paio d’ore; l’Ente Parco Nord ha organizzato la suggestiva passeggiata naturalistica notturna "Arte, rapaci e sogni" per conoscere, per esempio, i comportamenti di assioli, gufi comuni e civette.

Invece, domani dalle 14.30 alle 17.30, sarà la volta dell’escursione "Nelle penne degli aironi", con la guida Roberta Valle dell’associazione "Codibugnolo", per capire le caratteristiche e per apprezzare le bellezze degli aironi. Poco prima, in mattinata, dalle 10, a Cascina Centro Parco, con ingresso da via Clerici 150, ci sarà l’incontro "Il popolo migratore", un momento di confronto sulle specie selvatiche migratrici. Il tutto per ricordare la Giornata dedicata agli uccelli migratori, che cade proprio in questo week end di metà primavera. Infine, per chi ama le piante e i fiori ci sarà, domani, dalle 15.30, la passeggiata "Il verde e il rosa". G.N.