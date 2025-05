Ambasciatore del Congo, visita a Cassina

"Se ancora oggi tanti giovani africani partono alla volta dell’Europa è perchè la politica mondiale non ha dato loro spazio. Il piano Mattei una grande opportunità: l’Europa ha conoscenza ed esperienza, l’Africa ha giovani e materie prime. I rapporti fra Italia e Congo vanno rafforzati. Nel nome di un nuovo inizio". Così, in visita istituzionale in Comune a Cassina de’ Pecchi ieri mattina l’ambasciatore del Congo in Italia, sua eccellenza Henry Okemba, ospite della sindaca Elisa Balconi e dell’amministrazione comunale. Okemba è giunto in Comune accompagnato dal suo staff, ha incontrato privatamente la sindaca e poi partecipato a un dibattito in aula consiliare. Al centro, molti temi. L’oggi del continente africano, tra problemi e opportunità. L’importanza della cooperazione internazionale. Il piano Mattei, progetto strategico dell’Italia e del Governo per rafforzare il partenariato con i paesi africani, sul fronte politico e su quello degli investimenti. La sindaca di Cassina Elisa Balconi è da anni presidente del Fondo provinciale milanese per la cooperazione internazionale.

"Oggi si parla di grandi intese - ha detto - che ci competono solo in parte. Ma partendo dal nostro piccolo molto si può fare, e sul territorio di Cassina abbiamo attori giusti, come il Club del Made in Italy. Penso a un ponte ideale di collaborazione internazionale ma anche economica, che parta dalle eccellenze e coinvolga le istituzioni e il mondo imprenditoriale".

M.A.