Parco Nord . Un inno per i 50 anni

"Un parco straordinario che canta, che respira, che unisce", è stato definito l’altro giorno da chi lo gestisce e da chi lo ama e frequenta ogni giorno. In occasione della Giornata mondiale della Terra, il Parco Nord Milano ha presentato e condiviso il suo inno ufficiale. "Si tratta di una melodia che attraversa le stagioni, dalla primavera all’inverno e di nuovo alla rinascita, per celebrare i 50 anni del nostro parco e la sua anima collettiva", ha spiegato il presidente Marzio Marzorati. Composto da Giuliano Vozella, il brano è stato pensato per rappresentare la comunità "che vive lo straordinario quotidiano e l’unione che questo luogo speciale riesce a creare, ogni giorno".

E, a rendere tutto ancora più autentico, sono stati inseriti anche i suoni reali del polmone verde metropolitano: il vento tra gli alberi, la pioggia che cade, il canto del martin pescatore. "Una colonna sonora che racconta la biodiversità e la bellezza quotidiana di un ecosistema che è casa, respiro, futuro. Un inno che non si ascolta soltanto: si vive". Prima di Pasqua è stata organizzata una giornata collettiva. "Un evento per celebrare le persone che lo vivono, lo curano, lo immaginano. Perché un parco non è solo natura: è comunità, è incontro, è futuro condiviso. Celebriamo chi, con amore e dedizione, trasforma il verde urbano in un luogo di bellezza, cura e ispirazione".

Nella Giornata dell’Impegno Civile è stata condivisa la prima bozza del "Patto per il Parco", alla presenza di oltre 50 persone che, dal 2005 a oggi, hanno prestato servizio civile. "Ancora una volta sono tornate a dedicare qui il proprio tempo e le proprie energie, dando vita all’aiuola dei civilisti. Un’occasione per testimoniare i valori di partecipazione e condivisione che sono alla base del progetto di straordinario quotidiano - conclude Marzorati -. Avremmo potuto celebrare il traguardo dei 50 anni come un momento eccezionale da isolare rispetto alla nostra storia. Abbiamo invece deciso di ricordare a tutte e tutti noi che ogni giorno è stato straordinario: #straordinarioquotidiano è l’hashtag che ci accompagnerà nelle numerose iniziative".Laura Lana