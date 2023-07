Parco Groane, volontari al lavoro

Di emergenza in emergenza, un’estate in prima linea per i volontari del Parco delle Groane. Sono stati numerosi anche nelle ultime giornate gli interventi con gli agenti della polizia locale del Parco e il personale addetto alla manutenzione per cercare di fare fronte alla straordinaria ondata di maltempo che ha flagellato un’ampia fetta del polmone verde che si estende tra i territori a nord di Milano e la Brianza. Un lavoro sul campo senza soluzione di continuità. Solo ieri quindici i tagli piante (anche enormi) cadute sulle piste ciclabili, ma gli interventi non sono terminati e proseguiranno anche nei prossimi giorni.