Parco di SeiMilano, avanti tutta: "Intitolato a De Albertis nel 2026"

Milleduecento appartamenti in un parco da 160 mila metri quadrati con 2.300 alberi. Sono questi i i numeri di SeiMilano, il progetto di rigenerazione urbana di Borio Mangiarotti e Värde Partners che sta trasformando un’area di 330 mila mq fra via Calchi Taeggi e via Bisceglie, periferia nord della città.

Borio Mangiarotti ieri, a un anno esatto dalla posa delle prime piante, ha presentato lo stato di avanzamento dei lavori per il Parco di SeiMilano, una nuova area verde che Edoardo De Albertis, ceo dell’impresa di costruzioni, vorrebbe fosse dedicato a suo padre, Claudio De Albertis, già alla guida della Borio Mangiarotti ed ex presidente di Assimpredil Ance e della Triennale di Milano. Il sindaco Giuseppe Sala, presente ieri mattina a Bisceglie, apre all’idea ("l’intitolazione ci sta"), ma ricorda che il Comune ha la regola toponomastica dei dieci anni dalla morte prima di dedicare un luogo della città a una persona scomparsa: "Al figlio di Claudio, però, ho detto che nel 2026, quando saranno passati dieci anni dalla morte del padre, sarò ancora io il sindaco e se ha un po’ di pazienza l’intitolazione del Parco di SeiMilano a Claudio De Albertis si farà".

Sabato il Parco sarà aperto in anteprima per una intera giornata agli abitanti del quartiere e alla cittadinanza, con un ricco programma di appuntamenti e attività per tutte le età. L’evento, chiamato “CiSeiMilano?“ e promosso con il patrocinio del Municipio 6, prevede la suddivisione del Parco in 11 diverse aree dedicate rispettivamente a Sport, Benessere, Green, Orti, Cultura, Musica, Creatività, Pic Nic, Food, Giochi e Dog Experience, in cui si alterneranno attività sportive, ludico-ricreative e momenti di svago e relax. Il programma completo della giornata è disponibile sul sito www.ciseimilano.it.

M.Min.