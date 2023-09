Parco Canada Cinisello Balsamo: 115 volontari, 60 chili di rifiuti puliti

Per ripulire il parco Canada sono scesi in campo 115 volontari, che hanno risposto all’iniziativa "Le giornate insieme a te per l’ambiente", dedicata alla lotta contro gli effetti del littering, ossia dell’abbandono dei rifiuti. Attivisti, bambini e famiglie a fine giornata hanno chiuso ben 15 sacchi, pari a circa 60 chilogrammi di rifiuti. L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune e ha visto il supporto e la partecipazione della società Nord Milano Ambiente che ha provveduto alla consegna del materiale necessario per la pulizia straordinaria e, al termine dell’operazione, al ritiro e smaltimento. L’intervento, che ha interessato la zona adiacente il centro commerciale Le Due Torri, è stato corale e ha visto i dipendenti del ristorante McDonald’s di viale Fulvio Testi insieme ai volontari di Decathlon, Leroy Merlin, protezione civile di Cinisello, Net Volley Femminile Cinisello e Legambiente. "Una giornata significativa perché ci permette di porre l’accento sul decoro, sul rispetto dell’ambente e l’acquisizione di buone pratiche quotidiane", commenta l’assessore al Verde Riccardo Malavolta. Sabato a Cusano i circolo di Legambiente propone una mattinata ecologica con la pulizia e la sistemazione del verde, oltre a laboratori di educazione ambientale dalle 9 alle 12 in piazza Cavour.

La.La