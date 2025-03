Parco Borghetto candidatura per il Fai

Il parco Borghetto di Palazzolo Milanese candidato a diventare un Luogo del Cuore del Fai. Ad avanzare la richiesta è stata l’associazione Restare Umani, con il patrocinio dell’Amministrazione. "La villa e il casinò di caccia hanno bisogno di essere ristrutturati - spiegano i promotori dell’iniziativa -. Con l’aiuto delle onlus locali e delle persone amanti del bello possiamo ricevere dal Fai una parte dei fondi necessari alla riqualificazione. Potrebbe essere un aiuto per il commercio di vicinato e per rivitalizzare il quartiere e la città".

Per aiutare la candidatura basta votare fino al 10 aprile sul sito del Fondo Ambiente Italiano. "Come associazione Restare Umani siamo convinti che la campagna di raccolta delle adesioni sarà comunque importante per valorizzare il parco Borghetto, un luogo rurale e storico nel contesto di un’area verde che rientra a pieno titolo nel parco del Seveso, nonché per vivacizzare il quartiere di Palazzolo Milanese e il Comune di Paderno Dugnano". I Luoghi verranno scelti tra quelli che avranno ricevuto almeno 2.500 voti. Il primo classificato otterrà 70mila euro, il secondo 60mila e il terzo 50mila euro di contributi. La.La.