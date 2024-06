Affori: apre parcheggio di interscambio. A disposizione 411 posti per auto e moto

Milano, 17 giugno 2024 – Più spazi per la sosta ad Affori. Aprirà domani, martedì 18 giugno, dalle 8, il nuovo parcheggio realizzato da Ferrovienord a Milano Affori, in corrispondenza del nodo di interscambio tra il servizio ferroviario regionale e la linea 3 della Metropolitana di Milano. L’ingresso e l’uscita sono in via Ettore Ciccotti, 5.

La stazione delle FerrovieNord di Affori

Il parcheggio si sviluppa su due piani interrati per un totale di circa 13.500 metri quadrati, dispone di 380 posti auto e 31 posti moto al coperto - destinati in parte alla rotazione con tariffa oraria, in parte a forme di abbonamento sia diurno sia notturno - è aperto 24 ore al giorno, sette giorni su sette, compresi i festivi.

Le tariffe, sia quelle per la sosta a rotazione, sia quelle per gli abbonamenti, sono in linea con gli altri parcheggi convenzionati con il Comune di Milano e sono esposte sui cartelli all'ingresso del parcheggio stesso, presso le casse e sul sito www.ferrovienord.it