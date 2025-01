Parata dei Re Magi a cavallo e calze piene di caramelle

Calze per i bambini e Re Magi a cavallo, a Trezzo la Befana firmata Pro loco per grandi e piccini andrà in scena lunedì. Si comincerà con la distribuzione dei dolci alle 9.30 in piazza Cereda, a Concesa, un quarto d’ora dopo è in programma la parata di Gaspare, Melchiorre e Baldassarre al presepe della frazione dove doneranno oro, incenso e mirra. Poi, la cavalcata di nuovo verso il capoluogo e in piazza Libertà, dove il programma si ripeterà identico: distribuzione delle calze alle 11 e a seguire Re Magi alla natività allestita in parrocchia. Per avere i dolcetti basterà un’offerta libera.