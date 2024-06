Paolo Grimoldi è stato espulso dalla Lega

Il consiglio federale della Lega ha formalizzato l’espulsione dell’ex deputato ed ex segretario della Lega lombarda, Paolo Grimoldi (foto). Lo riferisce la stessa Lega, aggiungendo che le segnalazioni (insieme a Grimoldi è stato espulso anche consigliere regionale veneto Gabriele Michieletto) arrivano dai territori, "per tutelare l’impegno di migliaia di militanti che per troppo tempo hanno assistito a polemiche strumentali, inutili e dannose contro la Lega". "Una reazione scomposta alla débâcle elettorale", commentra Grimoldi: "Non è vero che la richiesta di espellermi arriva dai territori. Il congresso in Lombardia, per esempio, non viene fatto svolgere da 9 anni e il direttivo regionale neppure si è mai riunito. Semplicemente si cerca di eliminare i leghisti storici rappresentativi. Solo così, forse, Salvini potrebbe rimanere segretario".