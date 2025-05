Fondi Pnrr, cento cantieri. La metà per nuovi refettori

In Italia più di un terzo degli edifici scolastici è dotato di mense scolastiche. Sono 13.865 su 40.133 le scuole con un locale adibito a mensa. La distribuzione però non è omogenea: al sud poco più di un edificio su cinque dispone di una mensa scolastica, mentre al centro ne sono dotate il 41% delle scuole e al nord il 43%. Approfittando dei fondi stanziati con il Pnrr, sono stati finanziati quasi un migliaia di interventi a livello nazionale per costruire nuove mense o riqualificare quelle esistenti. In Lombardia ne sono stati finanziati un centinaio, 107 per la precisione: 53 per costruire ex novo nuove mense, 37 per ampliare quelle esistenti, 13 per recuperare quelle più vecchie e uno di riqualificazione. Per colmare il divario territoriale tra nord e sud, il 58% dei fondi sarebbe dovuto andare alle regioni meridionali, ma così non è stato: complessivamente al sud sono stati finanziati 489 interventi, poco più del 50%, mentre ad esempio appunto solo in Lombardia ne sono stati finanziati più del 10%. La differenza non riguarda solo il numero degli interventi finanziati, ma anche la suddivisione delle risorse economiche: al sud è stato destinato il 37% delle risorse impiegate, al nord il 48,6%, al centro il 14,7%. Mura, cucine, tavole e stoviglie però da soli non bastano. Per i volontari di Cittadinanza attiva occorre renderli accessibili a tutti e per questo chiedono che le mese scolastiche vengano riconosciute un servizi pubblico essenziale e che si impedisca di escludere dalle mense i bambini figli di genitori in difficoltà, incrementando il fondo per l’erogazione di contributi per consentire l’accesso gratuito al servizio mensa agli studenti delle famiglie più povere.D.D.S.