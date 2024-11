Paola Marella, marito e figlio: “Raccolti 20mila euro per la lotta al tumore al pancreas, la sua luce continua a brillare”

Milano – Oggi si celebra la giornata mondiale per la lotta contro il tumore al pancreas. Domenico e Nicola, rispettivamente marito e figlio di Paola Marella, l’architetta e conduttrice tv scomparsa a Milano a 61 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro, oggi hanno affidato ai social un lungo messaggio a tutte le persone per “l’onda di affetto e vicinanza che non ci saremmo mai aspettati”. “Ogni messaggio, ogni pensiero, ogni ricordo di Paola che avete condiviso sui social è stato per noi di grande conforto e ci ha fatto sentire meno soli” hanno spiegato i familiari dell’amatissimo volto tv di Real Time.

Alessandro Borghese e Paola Marella al debutto di Real Time nel settembre 2010

“Desideriamo ringraziarvi per questo e oggi, nella giornata mondiale dedicata al tumore al pancreas, vogliamo condividere con voi un importante traguardo che è stato possibile raggiungere solo grazie al vostro supporto e alla vostra generosità: le donazioni a #MyEverest, in ricordo di Paola, hanno raggiunto in questi due mesi la straordinaria cifra di 20.557 euro che sarà destinata al Pancreas Centre dell’Ospedale San Raffaele diretto con grande competenza e umanità dal Professor Reni” hanno spiegato.

"La somma raccolta rappresenta molto di più di un semplice risultato economico: è la prova tangibile di come Paola abbia saputo creare un legame autentico con ognuno di voi, fatto di valori condivisi e di un sostegno reciproco che va oltre le parole. Una meravigliosa community che speriamo possa continuare a crescere e a unire, perché pian piano stiamo dando forma ad un progetto che si ispira alla visione di Paola e a tutto ciò in cui lei ha sempre creduto. E siamo certi che ci saranno ancora tante cose che potremo realizzare insieme per continuare a far brillare quella luce speciale che Paola emanava”.