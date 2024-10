Un mese dalla morte di Paola Marella, il marito e il figlio: “Azioni e progetti nel suo nome, lei non avrebbe voluto che rimanessimo fermi”

Milano, 21 ottobre 2024 – "Paola è partita per il suo lungo viaggio un mese fa e oggi vogliamo ricordarla insieme a voi come a lei sarebbe piaciuto: con il cuore leggero e un sorriso sulle labbra, con quella stessa serenità con cui viveva le sue giornate nella sua amata Formentera” con queste parole il marito Domenico e il figlio Nicola (29 anni) hanno voluto ricordare sui social Paola Marella, l’architetta e conduttrice tv scomparsa a Milano a 61 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro.

“Vogliamo ricordarla con lo sguardo rivolto al futuro, pensando sin da ora ad azioni e progetti concreti ispirati alla visione e ai valori che Paola ci ha lasciato in dono – hanno commentato i due familiari, postando un video-omaggio dell’amatissimo volto tv al mare a Formentera (il suo luogo del cuore), sorridente e rilassata -.Potrebbe sembrare prematuro, troppo presto per intraprendere un nuovo cammino mentre il dolore è ancora così presente e vivo. Ma chi la conosceva sa che lei non avrebbe voluto che rimanessimo fermi”.

Paola Marella aveva cominciato a lavorare nel campo immobiliare alla fine degli anni Ottanta. Poi, nel 1993, aveva aperto una sua società. Ma è nel 2007 che è diventata un volto noto per milioni di italiani. In quell’anno, infatti, fu scelta da Real Time per condurre il primo reality dedicato alla casa. Dopo la morte di Marella la famiglia aveva chiesto di sostenere il Pancreas Center Prof Reni dell’ospedale San Raffaele.

"Paola ci avrebbe spronato a rialzarci, a guardare avanti con quello stesso spirito leggero, ma determinato, che l’ha sempre caratterizzata – hanno concluso il marito e il figlio della nota architetta -. Perché Paola avrebbe voluto che trovassimo il coraggio di trasformare anche questa enorme sofferenza in qualcosa di bello e positivo”.