A Sesto è già Natale: arriva Panettoniamoci 2024, il festival più goloso dell'anno

Sesto San Giovanni, 15 novembre 2024 – Dopo il successo dell’edizione 2023, che ha visto una partecipazione di oltre 3.500 visitatori, PanettoniAMOCi torna in vista delle feste natalizie con uno dei simboli per eccellenza del Natale milanese, declinato in tantissime varietà.

Durante la giornata i partecipanti potranno assaggiare panettoni di ogni tipo: dolci, salati, vegani, gluten free, pensati per i diabetici, tutti accomunati dal gusto unico e dalla provenienza artigianale, con la partecipazione di laboratori e pasticcerie pluripremiate.

Domenica 17 novembre, dalle 10,30 alle 18, torna per la sua seconda edizione PanettoniAMOCi, la dolcissima mostra mercato dedicata ai panettoni artigianali e alle delizie enogastronomiche tipiche della stagione natalizia. L’evento, ideato dall’associazione culturale LeGhirlande, si svolgerà a Spazio Arte in via Maestri del Lavoro.

Panettoni artigianali dei grandi maestri pasticceri

PanettoniAMOCi celebra la tradizione natalizia con la presenza di importanti nomi della pasticceria lombarda e non solo, che proporranno assaggi dei loro prodotti, da quelli più vicini alla ricetta tradizionale fino alle ricette più creative. Quest’anno alla proposta di lievitati presente all’evento ci sarà anche il pane di Cerere, laboratorio di Triuggio premiato da Gambero Rosso Bakery dell’anno 2023.

Durante la manifestazione si potranno assaggiare le creazioni di C.I.O.F.S.-F.P. - Centro di Cinisello Balsamo, vincitore lo scorso anno del premio della giuria tecnica per il miglior panettone tradizionale e miglior panettone farcito. Il C.I.O.F.S.-F.P. è un centro di formazione professionale triennale per giovani pasticcieri, chef e maître di sala.

Presente anche il Dolce Forno di Lissone, realtà rinomata per la preparazione di dolci da forno, panificati e dolci al cucchiaio, presenti sulle tavole dei meeting di grandi aziende e sui set cinematografici. Dalla Sicilia arriva Boccia, con una storia di pasticceria lunga sessant’anni, iniziata da un carretto ambulante di gelati e granite.

Oggi Gaetano e Simone portano avanti la tradizione di famiglia, realizzando i dolci della tradizione siciliana e spingendosi più là con la reinterpretazione in chiave mediterranea del dolce simbolo del Natale nel Nord Italia: il panettone. Questa e altre dolcissime realtà pasticcere prenderanno parte alla Gara dei Panettoni, dove la migliore ricetta tradizionale verrà premiata da una giuria di esperti, tra pasticcieri e stampa specializzata. Il vincitore riceverà una targa commemorativa e un premio in denaro di 500 euro.

Giudici per un giorno

Il panettone è più che un prodotto dolciario natalizio: è una vera e propria istituzione milanese. PanettoniAMOCi offrirà ai palati più attenti la possibilità di diventare giudici per un giorno, votando il panettone più buono in qualità di giuria popolare. Chi sarà il vincitore dell’edizione 2024 tra le tante proposte artigianali in gara?