È già tempo di Panettone (Day): a Milano torna il temporary store dedicato al lievitato più famoso d’Italia

Milano – Prima tappa Milano, poi Roma e New York. Dal 2 al 27 ottobre, torna il temporary store di Panettone Day, per celebrare questa eccellenza artigianale italiana. Situato nel cuore del capoluogo lombardo, in corso Garibaldi 50, il temporary store sarà un viaggio che parte dalla tradizione del panettone artigianale, per spaziare tra gusti ricercati e abbinamenti golosi. Una grande varietà di panettoni che sicuramente soddisfa i gusti dei palati più esigenti, ma anche di quelli più curiosi, tra degustazioni esclusive ed eventi serali dedicati al pubblico.

Per il 2024, il temporary sarà un'opportunità per scoprire i segreti del lievitato artigianale italiano e dei suoi Maestri, grazie alla presenza di alcuni dei migliori panettoni vincitori del contest Panettone Day negli ultimi 11 anni, tra cui Casa del Dolce Bertolini (San Bonifacio), Pasticceria Napoleone (Rieti), Pasticceria Fumagalli (Lurago d’Erba) e Pasticceria Asselle (Bra).

Il temporary store di Panettone Day sarà anche un luogo di incontro e socialità. Ogni giovedì sera, a partire dalle 18 è possibile partecipare a diversi eventi dedicati al pubblico, con ingresso gratuito, pensati per mettere in contatto mondi in apparenza lontani, ma che invece possono reciprocamente contaminarsi: si parte giovedì 2 ottobre con la degustazione birra e panettone in collaborazione con Birrificio Vetra. Il giovedì successivo 10 ottobre ci saranno deliziosi accostamenti tra alcuni dei panettoni dello Store e le esclusive miscele di caffè 1895 Coffee Designers by Lavazza, mentre giovedì 17 ottobre sarà una serata dedicata a creare cultura sul cioccolato: dalla raccolta della fava di cacao, al racconto di come nasce un cioccolato di grande qualità sino all’assaggio delle creme spalmabili Callebaut che accompagneranno una selezione dei panettoni. Infine, l’ultimo evento di giovedì 24 ottobre, sarà dedicato ad una degustazione dei lievitati in un cocktail pairing esclusivo.

Da Milano a New York

L’apertura del temporary store a Milano è la prima tappa di un lungo viaggio di Panettone Day che per il 2024 propone appuntamenti anche a Roma e New York. In particolare, il 15, 16 e 17 novembre presso il punto vendita di Eataly Flatiron (Manhattan - New York), sarà organizzato un evento speciale che vedrà la presenza proprio di due pasticceri vincitori di Panettone Day: Renato Paolo Frascio e Gianluca Prete (Pasticceria Fumagalli), ospiti d’eccezione del negozio newyorkese di Eataly in qualità di Ambassador, con l’obbiettivo di contribuire a diffondere la cultura del Panettone Artigianale oltre oceano. I due pasticceri saranno portavoce della maestria artigiana, raccontando la complessità delle diverse fasi di creazione di questo dolce - che ne sottolineano l’unicità – e risponderanno a domande e curiosità dei consumatori, con momenti di degustazione e abbinamenti mirati ad esaltare le tipicità del prodotto.