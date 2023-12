Panettone sospeso a Milano, il dolce di Natale per chi ha bisogno: ecco in quali pasticcerie

Milano, 6 dicembre 2023 – Natale si avvicina e le vetrine delle pasticcerie si riempiono di panettoni. Ma non tutti possono permettersi di avere in tavola il dolce tipico di queste festività. Proprio per questo, fino al 20 dicembre, alcuni locali di Milano – che aderiscono all’Associazione no-profit Panettone Sospeso – potranno lasciare un panettone “in sospeso” per chi non ha la possibilità di comprarlo.

Ispirata alla celebre tradizione napoletana del “caffè sospeso”, dal 2019 l’Associazione ha raccolto e donato, grazie alla generosità dei milanesi e delle pasticcerie, 7.000 panettoni a enti e associazioni del Terzo Settore che operano sul territorio per aiutare chi è in difficoltà.

“Il Panettone non è solo il dolce di Natale per antonomasia - spiegano Gloria Ceresa e Stefano Citterio, ideatori e fondatori dell’Associazione Panettone Sospeso - ha un valore simbolico perché rappresenta la condivisione. Sappiamo che la povertà è in aumento, anche nei ceti medi, e quest’anno numerose famiglie e tante persone sole vivranno un Natale ancora più difficile per tutte le problematiche legate al caro vita. Siamo consapevoli che un panettone non è risolutivo, ma può essere una piccola attenzione che può donare un momento di serenità a chi vive situazioni difficili e di grave emarginazione.”

Destinatari della campagna 2023 saranno la Casa dell’Accoglienza Enzo Jannacci, che l’Associazione sostiene sin dalla prima edizione del 2019; i Custodi Sociali del Comune di Milano (attivi in tutti i nove municipi); la Rete QuBì, che ha l’obiettivo di contrastare la povertà infantile a Milano, e altre realtà che collaborano con il Comune di Milano per dare assistenza alle persone che vivono in strada.

Le modalità per donare rimangono invariate: chiunque potrà acquistare un panettone nelle pasticcerie coinvolte e lasciarlo “già pagato” in attesa di essere recapitato a chi è meno fortunato. Per ogni panettone lasciato “in sospeso”, le pasticcerie ne aggiungeranno un altro, raddoppiando così la donazione effettiva.

Anche quest’anno chi non vive a Milano potrà sostenere l’Associazione e lasciare il proprio contributo “a distanza” mediante una donazione sul sito www.panettonesospeso.org: il denaro raccolto verrà poi “trasformato” in panettoni. Un gesto virtuale che diventerà solidarietà reale.

L’iniziativa solidale, giunta alla quinta edizione e patrocinata dal Comune di Milano, conta quest’anno quattordici pasticcerie (per un totale di ventiquattro punti vendita) con quattro new entry: l’insegna milanese di Iginio Massari Alta Pasticceria (in Piazza Diaz), la Pasticceria DaMa Milano (in Città Studi), e due vere e proprie istituzioni a Milano, Sant Ambroeus (in Corso Matteotti) e Taveggia (in via Uberto Visconti di Modrone).

Queste le pasticcerie dove si potrà donare il “panettone sospeso”:

1. Baunilla (piazza Alvar Aalto, corso Garibaldi 55, via Broletto 55, Corso Italia, 11)

2. Cake l'Hub - I Dolci del Paradiso (via Luigi Mengoni 3)

3. Davide Longoni (via Gerolamo Tiraboschi 19, via Fratelli Bronzetti 2, via Tertulliano 68, Mercato del Suffragio - piazza Santa Maria del Suffragio, Mercato Centrale, Contrada Govinda via Valpetrosa 5)

4. Galleria Iginio Massari Alta Pasticceria (piazza Armando Diaz 4)

5. Gelsomina (via Carlo Tenca 5 e via Fiamma 2)

6. Giacomo Pasticceria (via Pasquale Sottocorno 5)

7. Marlà (corso Lodi 15)

8. Massimo 1970 (via Giuseppe Ripamonti 5)

9. Pasticceria DaMa Milano (Via Pinturicchio 9)

10. Polenghi Angelo (via Alfonso Lamarmora, 31)

11. San Gregorio (via San Gregorio 1)

12. Sant Ambroeus (corso Giacomo Matteotti 7)

13. Taveggia Gamberini (via Uberto Visconti di Modrone 2)

14. Vergani (corso di Porta Romana 51 e via Mercadante 17)