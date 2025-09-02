Palestre inagibili per i restyling. Ecco il “palazzetto temporaneo“

È stata allestita nel centro sportivo comunale di via Deledda e sarà utilizzata dalle squadre bressesi di volley per i loro allenamenti: la tensostruttura di color bianco è alta quasi 9 metri al culmine della campata, può contenere agevolmente un campo da pallavolo e sarà presto disponibile. Prima, però, dovrà essere arredata con le attrezzature sportive e da una pavimentazione adeguata; per il resto, è stata presa in affitto dal Comune di Bresso per poco più di 10mila euro al mese, e sarà temporanea fino a quando non saranno pronte alcune delle quattro palestre scolastiche che sono in ristrutturazione per il Pnrr.

Nei fatti, come precisa il sindaco Simone Cairo, la tensostruttura sostituirà i due impianti sportivi presenti all’interno della media pubblica "Alessandro Manzoni" di via Patellani, vale a dire la palestra grande e quella piccola, per i prossimi 3 o 4 mesi. Come per le due della "Manzoni", oggi non sono ancora utilizzabili la palestra della elementare "Papa Giovanni XXIII" di via Bologna e l’impianto sportivo nel plesso della elementare "Enrico Romani" di via don Sturzo, che tra pochi giorni ospiterà anche tutte le classi che traslocheranno dalla scuola di via Patellani chiusa, peraltro, per la sua completa ristrutturazione.

"La tensostruttura è stata montata come abbiamo promesso - conclude Cairo -. Ora ci stiamo occupando di migliorare il terreno di gioco, recuperando i materiali dalle altre strutture comunali. Abbiamo uno spazio sportivo coperto in più, che riteniamo fondamentale visti i lavori in corso nelle scuole della città. La richiesta della tensostruttura era stata avanzata dalle società sportive di Bresso e condivisa dalla mia Amministrazione, per poter rimanere in città, iniziando le attività sportive con meno disagi possibili".

Giuseppe Nava