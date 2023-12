Natale a Palazzo Lombardia: è boom di presenze sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio

Milano, 10 dicembre 2023 – Il ponte di Sant'Ambrogio e dell'Immacolata ha consacrato piazza Città di Lombardia (dove ha sede il Palazzo della Regione) come luogo ideale per trascorrere momenti all'insegna del divertimento con proposte davvero uniche. A certificarlo, sottolinea Regione Lombardia in una nota, sono le migliaia di visitatori che hanno animato in questi giorni la piazza.

Al centro della piazza la pista del ghiaccio coperta più grande di Milano ''l'unica, per ampiezza - spiegano gli organizzatori - dove si può pattinare nel vero senso della parola''.

La pista è aperta al pubblico dal 30 novembre ma questo è stato il primo week end lungo, 4 giorni con Sant’Ambrogio, l’Immacolata e il fine settimana, con le scuole chiuse e tante famiglie in vacanza. La pista rimane aperta fino al 28 gennaio 2024: nei giorni feriali dalle 15.30 alle 20.30; nei festivi e prefestivi dalle 10 alle 21; il 24 e il 31 dicembre dalle 10 alle 18;

lunedì 25 dicembre dalle 15.30 alle 21.

Le altre piste di Milano sono A Christmas Magic al villaggio di Natale MiCo (indoor), il Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Indro Montanelli, i Bagni Misteriosi in Porta Romana, Sensation on ice alla Stazione Centrale e la pista in piazza San Babila.

Igloo illuminati e pista snowboard bimbi

In piazza Città di Lombardia anche quattro igloo illuminati con ambienti fiabeschi, in cui scattare selfie e foto ricordo, una giostra retrò e una pista per snowboard destinata a bambini dai 3 ai 6 anni. ''Il tutto spiega il presidente Attilio Fontana - è arricchito dalla possibilità, inimitabile, di effettuare visite al Belvedere del 39° piano per ammirare qualcosa di davvero eccezionale, come conferma il boom di visitatori di questi ultimi tre giorni. Un panorama mozzafiato che parte da Milano fino alle vette dell'intero arco montuoso circostante''. Per le visite al Belvedere è obbligatoria la prenotazione gratuita sul sito www.eventi.regione.lombardia.it. Le prossime aperture saranno domenica 17 dicembre dalle 10 alle 18 e il 6 e 7 gennaio 2024 dalle 10 alle 18.

Natale Pop e gratuito

Fino al 7 gennaio prossimo, nell'ambito di 'Insieme è Natale a Palazzo Lombardia', organizzato dalla Regione, sarà possibile visitare gratuitamente la mostra 'Natale Pop'. Nello spazio 'Isola Set' (lato via Galvani) si potranno ammirare opere di Andy Warhol, Gomor e altri importanti artisti in un coloratissimo contesto dedicato alla 'pop art', oltre agli imperdibili disegni originali di Walt Disney.