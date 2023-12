A Christmas Magic, a Milano il parco di Natale coperto più grande d’Italia: dove, attrazioni, orari e biglietti

Milano, 6 dicembre 2023 – Il conto alla rovescia è terminato. Domani, 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, apre a Milano ‘A Christmas Magic’, l’incredibile villaggio di Natale al coperto presso Allianz MiCo (ingresso pedonale GATE 2 Viale Eginardo livello strada "Corsello"). Cosa dovranno aspettarsi gli ospiti?

Negli oltre 20mila metri quadri di ‘A Christmas Magic’ ci sarà un luogo incantato e senza eguali – fortemente voluto da Clemente Zard, prodotto da Vivo Concerti, e pensato e sviluppato dalla creatività di Giò Forma – in un’atmosfera magica e suggestiva. "Le aziende sono fatte dalle persone e ogni persona ha dei sogni. Tanti dei miei desideri sono legati al Natale e ‘A Christmas Magic’ nasce da un sogno che stiamo per vedere realizzato – ha dichiarato Clemente Zard – La nostra è una realtà grande, solida, e possiamo solo essere felici dei traguardi raggiunti ad oggi, grazie anche alla continua ricerca in questi anni dei partner perfetti con cui collaborare. Per questo progetto ho trovato in Claudio Santucci e Giò Forma il migliore dei partner. Quello che è diventato il nostro sogno ci ha portati a voler costruire per la città di Milano un parco a tema dedicato al Natale come non se ne era mai visti, in Italia e non solo. Questo grazie all’impiego delle migliori maestranze possibili e un livello di professionisti a mio avviso unico”.

Ecco tutte le informazioni dagli orari ai biglietti per l’ingresso.

Il suo duplice sviluppo interno ed esterno permette di godere a pieno di ogni aspetto della dimensione natalizia: dalle attrazioni per tutte le età e un food court a tema in cui passeggiare all’aperto. Il viaggio inizia nella Welcome Plaza, una stazione di partenza in cui scattare foto di rito passando sotto la Nuvola Stellare, un’onda sospesa di luci brillanti che brillano al passaggio. Da qui i visitatori potranno scegliere il proprio percorso preferito, optando per una passeggiata morbida sulla Via degli Elfi o per una pattinata incantata lungo la Via del Ghiaccio, la pista pensata per esploratori e pattinatori di tutte le età, che culmina nel “belvedere ghiacciato”, una spettacolare piazza panoramica con vista sul mondo del Natale. Il tema del viaggio è rappresentato anche da una speciale mongolfiera che ha “catturato” la luna, trasformandosi in Luna Express, su cui salire per farsi trasportare dall’immaginazione alla scoperta della magia del cosmo.

Come ogni Natale che si rispetti non mancherà il Calendario dell’Avvento, un palazzo sviluppato orizzontalmente a terra su cui sarà possibile sdraiarsi e vedersi proiettati sospesi in verticale grazie a un gioco di magia e simulazione. Il viaggio continua dentro la Fabbrica dei Regali in cui si è avvolti dentro a un gioco di specchi, che racconta la meticolosa preparazione del pacco dono da parte degli Elfi. Il cuore pulsante del parco è ovviamente l’albero di Natale alto 9 metri, il Magic Tree. Una delle attrazioni più sorprendenti è il Bosco Incantato, un percorso immersivo arricchito da tanti effetti speciali, magiche creature, fumo basso, laser, proiezioni, in cui vivere la magia dell’aurora boreale e accompagnare gli elfi nella preparazione della slitta.

Si arriva poi al Magic Cinema, rivisitazione dell’antico dispositivo dello zootropio, precursore delle tecniche cinematografiche, che ruotando attraverso un gioco di luce dà vita alle miniature di Santa Claus e i suoi elfi che consegnano i doni nelle case del mondo. Dulcis in fundo il regno di Babbo Natale, in carne ed ossa. Incontrarlo renderà l’esperienza di tutti, grandi e piccini, ancora più speciale, si potrà parlare con lui, abbracciarlo e consegnare a mano la propria letterina. A salutare i visitatori all’uscita di ‘A Christmas Magic’, un maestoso e scintillante albero illuminato con vista sullo skyline della metropoli, in una terrazza popolata di bancarelle con leccornie tradizionali e una giostra per i più piccoli.

'A Christmas Magic' a Milano

Non mancherà una colossale pista di pattinaggio su ghiaccio indoor che con i suoi 1800 mq attraversa tutto questo microcosmo a due passi da CityLife. La Via del Ghiaccio è un vero e proprio sentiero incantato, pensato per esploratori e pattinatori di ogni tipo, che corre lungo l’intero lo spazio del villaggio indoor.

La tradizione è garantita anche da un’offerta culinaria ad hoc, a cui è dedicato un ampio spazio, la food hall, all’interno di casette che ricordano le classiche di marzapane, con grandi tavoli per mangiare con famiglia e amici; sarà presente in loco una social table, per consumare i propri pasti in compagnia di altri visitatori, un’occasione unica per stringere nuove amicizie. La proposta culinaria è ampia e diversificata: assolutamente da non perdere i cocktail di Natale, i panettoni ripieni, gli speciali panini a tema natalizio come il Christmas Burger, il Cometa, il Bretzel Rudolph, la polenta con ragù o fonduta di Castelmagno, i tortellini in brodo, pizza e focaccia, croissant, muffin, donuts, crêpes, le proposte della gelateria artigianale Rigoletto e tanto altro ancora.

Numerose le installazioni che popolano l’enorme spazio: una foresta di creature magiche con giochi di luce e laser, mongolfiere luminose, una collina di giganteschi pacchi dono che nasconde un tunnel specchiato da esplorare, e al centro un imponente albero alto 9 metri, con addobbi di caramelle e dolciumi che fa da sfondo e cornice ad un palcoscenico dove si accenderà la magia grazie a esibizioni di ospiti e artisti a sorpresa, grazie a un cast residente di primo livello.

A rendere questo luogo ancora più caldo ed empatico un cast residente di primo livello, oltre a un Babbo Natale sempre presente, una schiera di aiutanti elfi in abiti scintillanti e una mascotte a sorpresa, Fiocco, un vero e proprio personaggio di ispirazione fiabesca, un soffice fiocco di neve dallo sguardo tenero, nato da un’esplosione di creatività e fantasia: si narra che nel corso di una robusta nevicata, un fiocco di neve si fosse posato sulla barba di Babbo Natale, quando uno starnuto lo fece volare sul naso di un elfo e così prese vita. In poco tempo, Fiocco e Babbo Natale diventarono grandi amici, e proprio quest’ultimo gli raccontò il suo sogno, dare vita a un grande villaggio interamente dedicato al periodo più magico dell’anno. Un sogno che Fiocco, realizzò in una sola notte con l’aiuto degli elfi, e così nacque ‘A Christmas Magic’.

Ad animare l’esperienza, oltre all’inconfondibile barba bianca di Babbo Natale, un corpo di ballo, maghi, giocolieri, acrobati, trampolieri, domatori di bolle. Saranno infatti presenti il Magical Performer illusionista Ale Bellotto, il Domatore di Bolle Billy Bolla, il Giocoliere, Trampoliere e Trasformista Marco Migliavacca, il Performer Giocoliere e Trampoliere Pierino Onirep. E tre cori gospel: Gospel Voices Family, The Voices of Victory e JP &The Soul Voices. Ad aggiungersi a questo cast d’eccellenza, anche il numero uno degli scultori di ghiaccio in Italia, Francesco Falasconi, che proporrà imperdibili Ice Show in cui realizzerà sculture di ghiaccio dal vivo. Le coreografie spettacolari del cast sono curate dalla direzione artistica di Laccio.

Al cast residente, si aggiungono alcuni eventi da non perdere, come il Me Contro Te Christmas Show, di scena il 12 e il 13 dicembre alle ore 19:15, e che vedrà il duo di YouTuber più amato dai piccoli esibirsi sulle note dei loro successi natalizi; il 31 dicembre, invece, è in calendario uno speciale show di Capodanno, i cui dettagli saranno presto svelati. Le sorprese non mancheranno, il calendario degli appuntamenti si arricchirà nel corso delle settimane.

Per i bambini saranno inoltre previste, in giorni prestabiliti, attività gestite dalla scuola degli Elfi, per realizzare palline decorate, origami, lanterne luminose, biscotti a tema, scrivere letterine a Babbo Natale e costruire montagne di pacchi regalo. Alcuni appuntamenti speciali da non perdere saranno il 27 e il 28 dicembre, laddove i più piccoli saranno coinvolti nella realizzazione di innocui ma coloratissimi fuochi d’artificio con carta riciclata per festeggiare il Capodanno nel migliore dei modi, e il 4 e il 5 gennaio con laboratori dedicati all’Epifania.

All’interno di ‘A Christmas Magic’ sarà infine presente ‘A Christmas Magic Store’, un angolo in cui fare shopping e acquistare il merchandising ufficiale del Parco, per portare a casa un ricordo indimenticabile.

Nell’intento di rendere omaggio ai canti di Natale, Vivo Concerti unisce la propria esperienza a quella di Double Trouble Club che ha curato la realizzazione di una colonna sonora originale, regalando al parco un’identità unica e riconoscibile. A sorpresa arriva anche un regalo da parte di una firma d’eccellenza, quella di Ultimo. “Ho la fortuna di lavorare con tanti grandi artisti e con alcuni ho un rapporto di grande solidità e amicizia – racconta Clemente Zard – Quello che definirei il mio artista del cuore, a cui stavo raccontando questo progetto, mi spiazzò dicendo che avrebbe voluto comporre qualcosa di esclusivo per A Christmas Magic. Sono rimasto incredulo fino a quando mi è arrivata la traccia audio. L’artista si chiama Niccolò Moriconi in arte Ultimo e ci ha regalato “Non lasciare le mie mani”, un brano dedicato al nostro progetto. Non lo ringrazierò mai abbastanza”.

A Christmas Magic promette di regalare un’esperienza multisensoriale: dalle sonorità all’illuminazione, dai sapori suggestivi delle leccornie tradizionali al contatto con i particolari materiali utilizzati per le attrazioni, così da esaltare una sensorialità a 360° e rendere il visitatore protagonista del suo percorso passo dopo passo, in una totale immersione pensata per sbalordire, emozionare e intrattenere. Il tema del viaggio richiama a un approccio di story-living utilizzato nei grandi parchi a tema internazionali, per rendere il visitatore protagonista di una narrazione e imprimerla nella memoria, riconoscendosi nel mondo che lo circonda per poterlo poi raccontare.

Gli orari di apertura di ‘A Christmas Magic’ sono dalle 10 alle 22, salvo disponibilità o variazioni di calendario che verranno comunicati sui canali di vendita ufficiali. Le date? Dal 7 dicembre al 7 gennaio.

Giorni feriali: 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 27, 28 dicembre e 2, 3, 4 gennaio

Giorni festivi: 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 dicembre e 1, 5, 6, 7 gennaio

Nei giorni considerati feriali il prezzo per gli adulti sarà di 19 euro, mentre per i bambini sotto i 12 anni è fissato a 14 euro (entrata libera sotto i 3 anni).

Nei giorni considerati festivi il prezzo sarà di 25 euro per gli adulti e di 17 euro per i bambini sotto i 12 anni (entrata libera sotto i 3 anni).

In abbinamento al biglietto, è disponibile anche la Magic Experience Vip Upgrade Premium al costo di 30 euro, un’integrazione che include diversi benefit da sfruttare durante l’experience e che include: fast lane – ingresso (accesso al Parco da una corsia dedicata saltando la fila all’ingresso), noleggio pattini (non ci sono costi aggiuntivi per noleggiare i pattini da utilizzare sulla Pista di Pattinaggio) e fast lane – noleggio pattini (per accelerare la procedura di noleggio dei pattini da una corsia dedicata dello Skate Service). È inoltre possibile scegliere altre due tipologie di acquisto, Family Pack e Biglietto Open. Il primo è un pacchetto che prevede l’acquisto di 4 biglietti (2 adulti + 2 bambini - di età compresa tra i 4 e gli 11 anni) con uno sconto complessivo del 10% rispetto alle singole tariffe attualmente in vendita. Il secondo è un biglietto valido senza vincoli di giorni o orari entro il 7 gennaio 2024: costo 41,50 euro.

