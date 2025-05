Palazzo Cornaggia l’ok della Regione primo lotto in vista

Restauro di Palazzo Cornaggia Medici, dalla Regione l’ok alla proroga dei termini, primo lotto opere al traguardo entro il prossimo gennaio. Intanto si cercano fondi per la seconda tranche: dita incrociate per un bando della Fondazione Cariplo, in scadenza a fine maggio. E a latere si cercano "sponsor" per un intervento fiore all’occhiello, non finanziato nel progetto attuale: il restauro specializzato delle controsoffittature al pianterreno, realizzate e decorate con tecnica che è stata definita dalla Sovrintendenza, a suo tempo, un "unicum" a livello lombardo. "In questo senso - dice l’assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco Carlo Maderna - abbiamo dei contatti in corso".

I lavori a Palazzo Cornaggia, antica dimora del centro inzaghese, da tempo chiusa per rischio crolli, sono iniziati nel 2023, dopo un lungo iter di progettazione e sulla scorta di un finanziamento di 500mila euro della Regione. Fu rimpinguato allora da fondi comunali e ulteriori iniezioni di risorse sono arrivate negli anni da variazioni di bilancio. Il cronoprogramma è mutato più volte, causa maltempo e causa aumenti. Il primo lotto viaggia tuttavia verso la fine: è stato sistemato il tetto, è completato il restauro del pianterreno, che ospita la grande sala decorata, saloni e spazi diversi dove, in futuro, troveranno sede associazioni e attività culturali del paese. Per il secondo piano occorrono nuovi fondi.

Dalla minoranza critiche su tempi lunghi, scarsi aggiornamenti e vaghezza sulla futura destinazione degli spazi. La replica: "Il problema degli spazi sarà affrontato a tempo debito. Questo intervento è un work in progress. Ci contestano il non aver destinato su Villa Cornaggia una quota di avanzo. Ma noi dobbiamo anche gestire un paese e le necessità sono molte".

M.A.