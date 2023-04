Padre e figlia attaccati da un commando di quattro uomini. Lui reagisce e sventa la rapina

Stavano rincasando quando, appena fuori il portone d'ingresso, sono stati aggrediti da quattro uomini, di cui uno armato con una pistola. I banditi, però, non sarebbero riusciti a centrare l’obiettivo, spiazzati dalla reazione di una delle persone prese d’assalto. Le vittime della tentata rapina sono padre e figlia.

L’assalto

Il colpo è andato in scena intorno alle 19.30 in via Melchiorre Gioia 108 a Milano. Da una prima ricostruzione dei poliziotti dell'ufficio Volanti, il gruppo avrebbe aspettato il loro rientro per bloccarli: due di loro hanno fermato la figlia di 27 anni e gli altri due sono saliti verso l'appartamento con l'uomo di 54 anni che, tuttavia, avrebbe reagito e fatto scappare i due. Gli altri due uomini, che erano con la figlia, hanno tentato di scappare non vedendo tornare i due complici. Sono stati però bloccati e arrestati dagli agenti allertati da una chiamata al 112.

Recuperata la pistola

Risultano essere due italiani con precedenti. È stata anche trovata la pistola verosimilmente utilizzata nel corso del tentativo di rapina che, da un accertamento in banca dati, risulta essere stata rubata. Sono in corso le ricerche degli altri due rapinatori.