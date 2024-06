Paderno, sfida a quattro. L’appello: andate a votare

Con i suoi 48mila abitanti, Paderno Dugnano è il Comune più popoloso della provincia che questo weekend andrà al voto per scegliere il sindaco. Dopo 5 anni esce di scena Ezio Casati, già primo cittadino tra il 1995 e il 2004, che ha scelto di non ricandidarsi. Così, il centrosinistra cerca la continuità con Anna Varisco, assessore all’Educazione, sostenuta da Pd, Insieme per Cambiare, Paderno Dugnano Futura, Sinistra per Paderno Dugnano, Persone al Centro e Italia Viva: la coalizione chiuderà la maratona elettorale alle 18 in piazza della Resistenza.

"Vogliamo portare a termine il progetto di città che abbiamo avviato, per una Paderno più vivibile, più verde con una mobilità più sostenibile". Il centrodestra, che ha governato dal 2009 al 2019 con Marco Alparone, oggi vicepresidente di Regione Lombardia, punta al ribaltone e schiera Roberto Boffi, vicepresidente del consiglio comunale, che ha riunito FdI, Forza Italia, Lega, Paderno Dugnano Cresce, Lista Di Maio Vivere Paderno Dugnano, che oggi alle 17 chiudono la campagna elettorale con una festa in piazza Falcone e Borsellino. "Vogliamo trasformare Paderno Dugnano in una città di cui essere orgogliosi e che guardi al futuro. Farla diventare una città leader del Nord Milano. Cercheremo di creare una rete tra giovani, imprese e famiglie".

Mauro De Simone, ex consigliere provinciale a fine anni ’90 e per 19 anni consigliere comunale, riunisce gli scontenti di FdI e si presenta in solitaria con la lista Alleanza per Paderno Dugnano, che punta soprattutto sul supporto alle fragilità. "Vogliamo creare il Disability Planet, un osservatorio permanente con un ufficio per la presa in carico globale. Prevediamo il maggiordomo di quartiere per il supporto anche agli anziani. Ci batteremo per tornare nell’Asst Nord Milano, nostro naturale bacino territoriale". Ieri ha chiuso la sua campagna elettorale Laura Bassanetti, la candidata di Uniti per Paderno Dugnano, la lista che riunisce Rifondazione Comunista e il Pci. "Il nostro è un programma per un governo pubblico e civico della città, che ha come priorità la partecipazione, la lotta all’inquinamento, la tutela della salute e il potenziamento dei servizi".

Tutti i candidati in questi giorni hanno rivolto appelli agli elettori per battere il nemico più insidioso: l’astensionismo. Cinque anni fa l’affluenza al primo turno fu del 65,93% e al ballottaggio del 44,50%. Alle Regionali dell’anno scorso fu del 42,84% e alle ultime Europee del 66,81%.