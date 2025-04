Paderno Dugnano, addio al gatto Anselmo: era la star dell'Asilo di Palazzolo. “Ci aveva adottati con la promessa di aiutare tutti gli altri mici”

Paderno Dugnano (Milano), 24 aprile 2025 – “Oggi restano le immagini, i ricordi lievi che parlano di te meglio di mille parole. Ti porteremo sempre nel cuore insieme ai ricordi belli che ci hai regalato”. Così, l’Asilo del Cane di Palazzolo Milanese saluta Anselmo, il suo gatto più anziano che nei mesi scorsi era diventato una vera star grazie a un video che era diventato virale e che gli aveva permesso addirittura di ricongiungersi – a distanza – alla sua padrona che lo aveva perso oltre dieci anni fa.

“Quasi nessuno di noi volontari era in gattile quando nel 2012-2013 è arrivato il nostro caro Anselmo. In questi 12 anni è stato lui a far capire, a tutte le persone arrivate al gattile dell’Asilo del cane, cosa significasse vivere questo rifugio. Proprio lui, che lo ha scelto come sua casa e che non ha mai voluto abbandonarla. Entrando al settore Alba per il primo turno si veniva accolti dallo sguardo severo di Wind, dalle fusa della Valery e da Anselmo, un micio dal portamento regale e lo sguardo saggio”.

L’indole libera e selvaggia non lo ha mai abbandonato. “Fa strano pensarlo a chi lo ha sempre visto tra le mura del gattile. Ma lui le aveva scelte come sua casa, aveva scelto i suoi amici Alba, Valery, Wind e tutti gli altri come famiglia. Aveva scelto anche noi, ci aveva adottati con la promessa di aiutare tutti gli altri mici. Ora, questa promessa che ognuno di noi gli ha fatto al primo sguardo toccherà mantenerla e ricordarla. Perché oggi il nostro Anselmo è volato sul ponte, come e quando ha scelto lui. È corso via, lasciandoci la sua storia e quella del nostro gattile da tramandare e continuare a scrivere. Lo faremo anche nel nome del nostro Anselmone, principe brontolone”.

Lo scorso anno aveva compiuto 20 anni e più di metà della sua vita l’ha passata nel rifugio di Paderno Dugnano. “Lo abbiamo trovato, quindi non sapevamo nulla della sua vecchia vita. Ma è stato l’unico gatto che ha deciso che questa era la sua casa. Quando a un certo punto era andato in adozione, infatti, era diventato cattivello, territoriale, la famiglia non riusciva a tenerlo. Una volta rientrato da noi, è tornato quello di sempre”.

E da quel giorno, i volontari dell’Asilo hanno capito che Anselmo sarebbe rimasto per sempre un inquilino di via Mazzini. A gennaio il canile lo aveva anche scelto come “testimonial” per realizzare un video informativo sulle attività del rifugio. Quel video è diventato subito virale, raggiungendo anche la prima e unica padrona di Anselmo, che all’epoca si chiamava Maduk. Valentina lo aveva riconosciuto dallo schermo di un cellulare e, dopo aver contattato i volontari, aveva organizzato una visita fino a riconoscerlo.

“È sicuramente lui”, aveva esordito. Un ricongiungimento dopo 19 anni. Valentina lo aveva adottato a Milano nel 2006 insieme alla gemella Kiska. Ma Anselmo-Maduk aveva un animo libero: usciva di casa, tornava anche dopo giorni e, alla fine, si era unito a una colonia felina. Valentina e il suo fidanzato andavano a trovarlo spesso, per assicurarsi che stesse bene e portare cibo e acqua. Fino a quando non lo hanno più trovato. Anni dopo Anselmo a trovato la sua casa definitiva all’Asilo di Palazzolo.