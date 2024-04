Lamborghini Aventador sequestrata dalla Finanza a un imprenditore: falsi crediti fiscali per non pagare le tasse

Paderno Dugnano (Milano), 26 aprile 2024 – C’è anche una Lamborghini Aventador, supercar che dal concessionario costa da nuova minimo da 350mila euro, tra i beni sequestrati dalla Guardia di Finanza a una cooperativa del Milanese, operante nel settore dei trasporti. L’indagine ha portato all’accusa di aver presentato costi per oltre 330mila euro per ricerca e sviluppo in realtà mai sostenuti, per portare poi in compensazione i crediti fiscali inesistenti e non pagare tasse, contributi previdenziali e tributi locali. In pratica la cooperativa avrebbe così ridotto e in alcuni casi azzerato i debiti nei confronti dell'Erario. La frode fiscale è stata scoperta dalla Finanza di Milano, che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'amministratore di fatto della cooperativa e un sequestro preventivo diretto e per equivalente di 332.334 euro. Tra i beni sequestrati c'è anche la Lamborghini utilizzata dall'arrestato. L'indagine è partita da una verifica fiscale dei finanzieri della compagnia di Paderno Dugnano nei confronti della cooperativa operante nel settore dei trasporti. E' emerso così il ruolo di amministratore di fatto svolto dall'uomo, per cui il gip del tribunale di Monza, su richiesta della procura, ha disposto la misura cautelare in carcere.