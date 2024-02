Incidente a Paderno Dugnano: anziano travolto da un’auto sulle strisce. È grave

Paderno Dugnano (Milano, 10 febbraio 2024 – Un incidente gravissimo questa mattina, sabato 10 febbraio, nel quartiere di Palazzolo Milanese. Per trasportare la vittima si è reso necessario addirittura l’arrivo dell’elisoccorso. Ad avere la peggio è stato un anziano di 79 anni, che stava attraversando la strada vicino alla ex Sandoz. Da una prima ricostruzione della dinamica, il pedone stava camminando in prossimità delle strisce pedonali, quando è stato travolto da una Ford.

L’anziano sarebbe stato sbalzato e avrebbe sbattuto la testa, perdendo molto sangue a causa del violento impatto. Sul posto sono arrivate due pattuglie della polizia locale, per eseguire i rilievi e gestire la viabilità, un’ambulanza e un’automedica. Le condizioni del 79enne, però, sono apparse talmente critiche da richiedere l’arrivo dell’elisoccorso, che è atterrato in viale Europa e che ha poi trasportato la vittima all’ospedale San Gerardo di Monza.

Nel Nord Milano, ancora nel 2023, gli investimenti di pedoni hanno rappresentato il 15 per cento del totale degli incidenti stradali, rilevati dalle polizie locali. I residenti del quartiere lanciano intanto l’allarme su quell’attraversamento, che si trova vicino all'attuale Stahl, l’azienda a lato della stazione, da cui proveniva appunto l’anziano. “Quello è un bruttissimo passaggio pedonale – spiegano gli abitanti della zona -. Chi arriva dal semaforo, se lo ritrova subito in curva. In quel punto, la visuale non è buona né per le automobili in transito né per le persone a piedi, che devono attraversare la strada”.