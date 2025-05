Le Gallerie d’Italia e la collezione inattesa

Gallerie d’Italia presenta (dal 29 maggio al 5 ottobre) l’esposizione “Una collezione inattesa. La Nuova Arte degli Anni Sessanta e un Omaggio a Robert Rauschenberg”, a cura di Luca Massimo Barbero, Curatore associato delle collezioni di arte moderna e contemporanea della Banca. Le collezioni di Intesa Sanpaolo si rivelano al grande pubblico in modo inatteso e sorprendente, grazie anche al fondamentale contributo della collezione Luigi e Peppino Agrati, oggi parte del patrimonio artistico della Banca. Un’occasione per esplorare l’evoluzione dell’arte contemporanea, attraverso una selezione di lavori raramente esposti insieme. L’esposizione, oltre 60 opere, si sviluppa nelle sale delle Gallerie d’Italia offrendo al pubblico un viaggio ricco e articolato che attraversa la grande sperimentazione radicale degli anni Sessanta per arrivare agli sviluppi più significativi del decennio successivo. Il percorso si arricchisce di dialoghi tra opere rappresentative della cultura visiva concettuale sia europea che americana. Il cuore della mostra è l’omaggio al grande artista Robert Rauschenberg. Il 2025 segna il centenario della sua nascita e, in questa occasione speciale, viene celebrato il suo profondo legame con l’Italia e Peppino Agrati, amico e collezionista. Grazie a questo legame, è possibile presentare il capolavoro Blue Exit del 1961. Particolare rilevanza, riveste il rapporto tra Peppino Agrati e Lucio Amelio, rappresentato in mostra dall’opera Trasmettitore Argento Glut del 1987 proveniente dalla storica esposizione organizzata dal gallerista napoletano.