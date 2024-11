Emozioni in corsia, le note di un violino riempiono il silenzio dell’ospedale

Una lieta sorpresa per i pazienti ma anche per chi in ospedale lavora e entra per andare a trovare qualcuno. Le note di violino, chitarra e altri strumenti hanno riempito le corsie dell’ospedale Niguarda di Milano, alleggerendo la domenica vissuta all’interno della struttura sanitaria. Di che si tratta? Dell’iniziatva “The Sound of Silence” che vuole “portare la musica come bene comune e stimolo discreto di benessere nei luoghi di cura. Riempire con le note il suono assordante del silenzio nei momenti vuoti della degenza ospedaliera. Creare spazi sonori di condivisione collettiva tra pazienti, operatori, familiari e musicisti. Raccogliere le voci, i pensieri e le emozioni di chi la musica la produce, la ascolta e la vive”.

Un momento del concerto in corsia

Tutto questo, dunque, è il progetto “The Sound of Silence”, sviluppato dall’Associazione Contatto in collaborazione con l’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, l’Associazione Culturale Musica nell’Aria e altri professionisti in ambito musicale. Il progetto prevede l’organizzazione di tre eventi musicali all’interno del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Ospedale Niguarda nel periodo Ottobre-Dicembre 2024. Questo pomeriggio si è esibita Scorribanda Contatto con “Musica in Movimento”, proponendo le melodie di noti brani musicali italiani e non. E, alla fine, c’è chi ha improvvisato un ballo.