Ospedale e casa di comunità. Il Comune cede i diritti all’Asst: "Cantieri aperti a inizio anno"

Diventa sempre più concreto il progetto dell’ospedale e della casa di comunità nell’area verde comunale di via Tobagi, nel quartiere settentrionale Fornasè. In queste ore è stata infatti formalizzata la cessione dei diritti di superficie di questo settore a prato del “Parco Tobagi“ dal Comune di Cormano all’Asst Nord Milano, che avrà il compito di progettare, di realizzare e di gestire il presidio medico e sociosanitario in questa zona occidentale del vasto territorio del Nord Milano. Hanno firmato l’atto il sindaco di Cormano Luigi Magistro e il direttore generale di Asst Nord Milano Tommaso Russo, compiendo un passo fondamentale in vista dei primi cantieri che potrebbero già essere programmati e aperti il prossimo mese di gennaio. L’area a verde ceduta misura cinquemila metri quadrati, mentre la doppia struttura sarà costruita su una superficie di 1.800 metri quadrati di prato, completando la rete medico-sanitaria prevista per il distretto d’ambito del Nord Milano.

Il Comune di Cormano, quindi, avrà sia la casa che l’ospedale di comunità, con un presidio della medicina vicino ai residenti, secondo le linee guida regionali per il “Pnrr Salute“ sull’assistenza sanitaria territoriale, come precisa il primo cittadino cormanese: "Gli abitanti di Cormano potranno finalmente beneficiare della medicina territoriale, allineandosi agli standard dei Comuni d’ambito. Questo progetto risponde alle esigenze della nostra comunità, offrendo servizi sociosanitari di prossimità e supportando chi ha bisogno di cure accessibili e vicine al proprio territorio".

Giuseppe Nava