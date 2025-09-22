Ospedale di primo livello per il bacino Martesana: "In gioco il nostro futuro"

Ipotesi nuovo ospedale di primo livello in Martesana, si muove Progetto Liscate, un banchetto informativo al mercato e , un’assemblea pubblica alla sala riunioni del Parco dell’acqua: "tema di fondamentale importanza per il futuro dell’assistenza sanitaria in quest’area". Volantini e documenti allo stand con cui, l’altra mattina, il gruppo nato dopo la scissione in minoranza, rilancia la campagna a sostegno del progetto di un nosocomio di primo livello a servizio del bacino nord dell’Asst Melegnano e Martesana.

Studio e ipotesi di percorso sono da tempo tracciati da un comitato promotore, una mozione dovrebbe approdare in aula nel giro di qualche settimana. I temi: scarsa attrattività degli ospedali per acuti di zona (Melzo e Cernusco), carenza di specialità, fuga dei medici, inarrestabile migrazione dei cittadini verso strutture fuori area. Al banchetto fra gli altri la consigliera di Progetto Sabrina Conca e l’ex sindaco Mauro Celli. All’assemblea sono invitati come relatori il consigliere regionale e firmatario della mozione Nicolas Gallizzi e, per il comitato promotore, il sindacalista Angelo Lavagnini e il medico Mauro Mascherpa, per anni primario di medicina proprio all’ospedale di Melzo.

Monica Autunno