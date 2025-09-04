Orlopp (Commerzbank) alza ancora il muro:: "Unicredit non ci comprerà"

Bettina Orlopp non cede. La ceo di Commerzbank resta sulle barricate e ribadisce di non voler Unicredit nel consiglio di sorveglianza di Commerzbank. Ma, soprattutto, si dice convinta che alla fine il gruppo di Piazza Gae Aulenti non comprerà il suo istituto. Il consiglio di sorveglianza deve restare indipendente "altrimenti abbiamo il problema che un concorrente siede al tavolo". E, questo, rende ancora più complicato il lavoro, sintetizza Bettina Orlopp (nella foto) all’Handelsblatt che ha organizzato un forum delle banche a Francoforte dove è atteso anche Andrea Orcel. Per la manager tedesca che dell’istituto è stata anche la cfo, non cambia poi nulla dal fatto che Unicredit ha il 26%. "Al momento non c’è stato alcun vero cambiamento. Per noi in effetti sarebbe una grande differenza se decidesse di superare il 30% e poi facesse anche un’offerta pubblica di acquisto, sottolinea. Ma fino ad allora, la strada di Commerz sarà quella di concentrarsi sull’aumento di valore per i suoi investitori, azionisti e dipendenti. Certo è che Unicredit con in pancia quasi un terzo del capitale non è un socio qualunque. Tuttavia il gruppo guidato da Orcel ha già specificato che non intende entrare in consiglio.