"Ora l’Area Multisport Restyling del palazzetto"

Parte da un piano di investimenti di oltre 30 milioni Giacomo Ghilardi, il sindaco in cerca del secondo mandato.

Quali grandi progetti in arrivo?

"L’area Multisport al Parco Nord, il restyling del palazzetto e la nuova struttura in via Alberti. Il polo dell’infanzia e l’area feste di via De Ponti. La ciclabile di Bettola, la rigenerazione dei distretti ex CF Gomme e Cantal, trascurati da 20 anni. In termini di formazione, l’ex Peano per la crescita professionale, la nuova sede per la Mazzini e Villa Forno con l’hub di Afol. Poi il Mufoco a confermare la vocazione di città di formazione, lavoro e cultura".

Progetto Entangled e scuola Frank: quali istanze saranno recepite dopo il tour in Crocetta?

"È emersa la richiesta di mantenere servizi e aumentare opportunità di aggregazione, che sono gli obiettivi del piano da 15 milioni. Sulla Frank si valuta se costruirne una nuova o riqualificare l’attuale".

Come si procede nella partita ex Auchan che, oltre piazza Gramsci, blocca il prolungamento delle 2 metro?

"Il progetto richiede la revisione dell’accordo di programma sovracomunale precedente: 16 milioni destinati all’acquisizione del Grugnotorto dovrebbero essere usati per la città, mentre un milione per la riqualificazione di piazza Gramsci non è sufficiente, ne servono almeno 4. Continueremo a sollecitare e vigilare sull’iter a fronte di un operatore assente".

È stato accusato dalle opposizioni di fare tanta propaganda e poca sostanza.

"Eppure non ho mai sentito proposte alternative. La città era grigia, spenta e disordinata: abbiamo migliorato manutenzione, vivacità e sicurezza, creando una rete di prossimità con le realtà del territorio. Questo è un modo concreto di lavorare, fatto di tanti piccoli passi che hanno portato a un vero cambio di rotta".

In caso di ballottaggio?

"Come 5 anni fa non cercheremo apparentamenti per coerenza e serietà. La coalizione si è allargata grazie al lavoro di questi anni, alla condivisione di obiettivi, al servizio del bene comune".