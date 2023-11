Ora 128 milioni per le indennità ai sanitari

È una delibera da 128 milioni euro quella che la Regione Lombardia licenzierà oggi in una giunta straordinaria, come annunciato l’assessore al Welfare Guido Bertolaso durante il Milano Life Sciences Forum. Soldi che serviranno a garantire al personale sanitario - medici e comparto che include infermieri e Oss - entro la fine dell’anno in busta paga le "indennità di vacanza contrattuale", che le Regioni possono decidere di erogare a titolo d’anticipo sul rinnovo dei contratti nazionali. Bertolaso ha parlato anche del "fenomeno dei gettonisti e delle cooperative", cui soprattutto i pronto soccorso e gli ospedali periferici sono costretti a far ricorso, pagandoli molto più degli strutturati. "Voglio essere molto chiaro: la legge prevede la conclusione dell’attività dei gettonisti e delle cooperative al termine dei contratti stipulati con i vari ospedali. Noi non chiederemo nessuna proroga di questa legge".Gi.Bo.

L.T.