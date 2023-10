Opportunità per cuochi impiegati ed elettricisti La Provincia di Pavia offre 5 posti di lavoro in diverse sedi: Garlasco, Voghera, Casteggio, Voghera e Bressana Bottarone. Per candidarsi inviare una mail a voghera@provincia.pv.it. Codici offerta: 7706, 7705, 7704, 7703, 7698.