Operazione Smart: giovani evitano i controlli della polizia locale a Opera

La notte fra sabato e domenica la polizia locale di Opera ha partecipato all’ultima “operazione Smart“ dell’anno. L’iniziativa, totalmente finanziata da Regione Lombardia, ha consentito lo svolgimento di particolari servizi di controllo con l’estensione della fascia oraria di servizio fino alle 4 di notte.

Gli agenti della locale di Opera hanno lavorato con i colleghi di Carpiano e Locate Triulzi. Un mini esercito di 15 agenti che hanno presidiato i territori comunali al fine di migliorare la sicurezza stradale mediante controlli volti a verificare il rispetto delle regole previste dal codice della strada e di prevenire situazioni di illegalità e di degrado urbano.

Ma i giovani hanno imparato a riconoscere i luoghi dove vengono fatti i blocchi stradali durante le operazioni Smart, anche perchè per quanto riguarda la zona a cavallo fra Opera e Locate i posti dove vengono effettuati i controlli sono spesso gli stessi.

Così l’altra notte il maxi posto di controllo alla rotonda “delle Orme“ era ben visibile per chi rientrava a casa da Milano dopo aver “fatto serata“. "Non vogliamo finire nelle rete dei controlli dopo una serata passata a Milano – racconta Giulia –. Per questo, sapendo che sabato sera fanno i controlli alla rotonda delle Orme, quando vediamo i lampeggianti alla rotonda della Coop entriamo nel parcheggio e restiamo lì fin quando la polizia non va via. Siamo tranquilli, non beviamo per sbronzarci, ma meglio evitare i controlli. Lasciamo l’auto e andiamo a cercare distributori automatici per bere qualcosa di caldo".

E l’altra notte erano diversi i giovani in sosta nel maxiparcheggio della Coop. Controlli bypassati anche da automobilisti esperti che, arrivati alla rotonda della Coop di Opera, vedendo il blocco lo aggirano passando per la zona industriale e spuntando al Dosso Cavallino.

Ma nonostante escamotage e furberie, ogni volta che scatta l’operazione smart sono centinaia le auto fermate e decine le sanzioni. I dati dell’ultima operazione Smart del 2024, anche se verosimilmente ce ne sarà una la notte dell’ultimo dell’anno, saranno resi noti solo nel pomeriggio di oggi.