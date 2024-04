"Operazione antidroga a Cornaredo: arrestato 19enne per spaccio di hashish nascosto in barrette di Snickers e Mars"

Nascondeva i panetti di hashish negli involucri delle barrette di Snickers e Mars, le infilava nello zainetto o nelle tasche del giubbotto in modo da eludere i controlli delle forze dell’ordine e le consegnava alla sua rete di spacciatori. Un 19enne, italiano, di Cornaredo è stato arrestato dagli agenti del comando unico di polizia locale Nerviano-Pogliano. Nella sua abitazione e in garage sono stati sequestrati 2,8 chili di hashish oltre che a due bilancini. L’operazione, partita a novembre, ha portato all’arresto di due spacciatori, alla denuncia di altri quattro giovani, e all’identificazione di molti clienti tra i quali alcuni minorenni e al sequestro di oltre 3 chili di droga. A far scattare l’indagine era stato il Nucleo radiomobile della polizia locale di Nerviano che aveva fermato in piazza della Repubblica a Pogliano Milanese un minorenne mentre cedeva una dose di hashish. Identificati alcuni clienti del ragazzo, gli agenti sono riusciti a risalire al soggetto che gli forniva la droga, un ragazzo di Vanzago arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, indagato per spaccio ed estorsione aggravata. Nei giorni scorsi è scattato il blitz al quale hanno partecipato gli agenti della polizia locale di tutti i Comuni interessati e l’unità cinofila antidroga della polizia locale di Trecate. A Cornaredo gli agenti si sono presentati nell’abitazione dove il 19enne vive con i genitori e spontaneamente il ragazzo ha consegnato un trolley con un chilo di hashish e due bilancini, dichiarando di non avere altro. Ma con una ispezione esterna dei box il cane antidroga ne ha indicato uno e qui nel sottosella di una delle moto del 19enne c’erano diversi panetti di hashish per un totale di 2.7 chili in parte nascosti nelle confezioni di Snickers e Mars.

Roberta Rampini