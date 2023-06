Operaio precipita dal tetto, ferito al volto e alla caviglia

Stava lavorando in quota, quando ha messo un piede in fallo ed è precipitato. Un operaio di 54 anni è rimasto ferito ieri mattina in un’officina meccanica di San Giuliano. L’allerta è scattata poco dopo le 10; l’uomo, che stava eseguendo dei lavori sul tetto, è precipitato all’interno del capannone, finendo sopra un furgone che ne ha attutito la caduta. Con un trauma al volto e uno alla caviglia, il ferito è stato trasportato in ambulanza all’Humanitas di Rozzano. Non è in pericolo di vita. In un primo momento, per prestare soccorso al lavoratore è atterrato anche l’elicottero, il cui utilizzo non si è rivelato però non necessario. Gli accertamenti sull’accaduto sono a cura di Ats; sul posto anche gli agenti della polizia locale. A.Z.