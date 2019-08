Milano, 9 agosto 2019 - È morto l'operaio di 27 anni che la mattina dell'8 agosto è stato colpito da una trave alla testa ed è caduto nel vano ascensore di un parcheggio in via Giovanni Battista Soresina a Milano dove erano in corso lavori di manutenzione. Si chiamava Alessandro Vezzoli ed era originario di Romano di Lombardia (Bergamo).

L'uomo era apparso da subito in condizioni gravissime ed era stato trasportato in coma all'ospedale Niguarda dove nella mattina del 9 agosto è stato dichiarato il decesso. Dopo l'incidente sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.