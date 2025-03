Operai sulle gru. Sinistra italiana: basta subappalti

Protesta ad alta quota: alcuni operai sono saliti su una gru per reclamare gli stipendi arretrati, come raccontato dal Giorno nell’edizione di ieri. Quanto accaduto venerdì mattina nel cantiere di via Fabiani, dove il gruppo Caltagirone è impegnato nella costruzione di nuovi palazzi, è diventato oggetto di dibattito anche da parte della classe politica, tanto più che già nei mesi scorsi alcuni operai di quello stesso comparto edilizio, il De Gasperi Ovest, avevano protestato denunciando la mancata corresponsione dei compensi. "I lavoratori sono saliti ancora sulle gru per richiedere i pagamenti, non ricevuti da tempo. Il sistema dei subappalti si dimostra ancora una volta foriero di sfruttamento e salari da fame", affermano i rappresentanti di Sinistra italiana.

Col suo referente locale Massimo Stroppa, il partito chiede "un intervento delle istituzioni pubbliche a difesa dei lavoratori, e di chi ha investito i propri risparmi e contratto mutui per acquistare le case: ora queste persone non hanno alcuna certezza di poter entrare in possesso degli immobili. Anche per queste ragioni Sinistra italiana è impegnata a sostenere i referendum presentati dalla Cgil in tema di tutele e sicurezza sul lavoro".

Venerdì in via Fabiani si sono vissuti attimi di tensione. Ci sono volute ore prima che i manifestanti decidessero di scendere dalla gru e porre fine alle rimostranze. I lavoratori hanno scelto di desistere da quella vistosa forma di protesta solo dopo aver ricevuto rassicurazioni sui pagamenti. A fare da mediatori, e tenere monitorata la situazione, gli agenti della polizia locale di San Donato.

A.Z.