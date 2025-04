Opera, un altro candidato. Matteo Armelloni si presenta per OperAttiva

Matteo Armelloni è il candidato sindaco di OperAttiva, lista sostenuta da Civici Democratici, Movimento 5 Stelle e AVS. Educatore professionale, laureato in Filosofia e in Antropologia dello Sviluppo, Matteo Armelloni è da sempre attivo sul territorio, con un’attenzione particolare alle politiche sociali, alla giustizia ambientale e all’inclusione. Dal 2023 è riferimento di Libera per Opera, un ruolo che lo ha visto impegnato in prima linea nella lotta alle mafie e nella promozione della legalità. Ex portavoce dei Civici per Opera della passata amministrazione, è attualmente coordinatore di Alleanza Verdi e Sinistra di Opera e portavoce di OperAttiva. La sua esperienza amministrativa risale al 2006, quando ha ricoperto il ruolo di assessore alle Politiche sociali del Comune di Opera, lavorando per il sostegno delle fasce più deboli e per la creazione di servizi innovativi.

Matteo Armelloni si candida con un programma ambizioso ma realistico, basato su interventi concreti per migliorare la qualità della vita dei cittadini. "Alcuni dei punti chiave del progetto per Opera sono la riorganizzazione della gestione delle manutenzioni comunali attraverso un general contractor, l’aumento dei fondi per il Giardino delle Età, realtà fondamentale per il benessere degli anziani, e l’apertura della Casa di Comunità, un obiettivo essenziale per garantire servizi sanitari più accessibili e vicini ai cittadini - spiega il candidato sindaco di OperAttiva -. Tra i punti rilevanti del programma ci sono anche lo sviluppo del distretto del commercio, come strumento per una interlocuzione più strutturata con Regione Lombardia, la sistemazione degli impianti sportivi, una nuova mobilità, car sharing e un franco confronto con Atm per un miglior collegamento con Milano".

Nel programma di OperAttiva non manca l’attenzione per i giovani talenti artistici locali, con la creazione di un fondo, e un’attenzione per Noverasco, con l’impegno diretto, nei limiti istituzionali, per individuare un soggetto economico per il "supermercato" chiuso. "Opera ha bisogno di una guida che coniughi esperienza amministrativa, visione politica e un forte impegno sociale. Per questo, OperAttiva è orgogliosa di presentare Matteo Armelloni come candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative", - spiegano le forze che lo sostengono.