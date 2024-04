Perde lavoro per il Covid e si dà fuoco davanti al Comune: trentenne salvo per miracolo

Mantova, 14 dicembre - In un primo tempo qualcuno aveva pensato a un atto vandalico: era stato trovato bruciacchiato il portone del municipio, nel pieno centro di Ostiglia e si era ipotizzata una misteriosa ritorsione. Nulla di tutto questo: i carabinieri con le loro indagini hanno appurato che si trattava di ben altro, legato a doppio filo con la pandemia. Un uomo di circa 30 anni, italiano e residente nel comune sulle rive del Po, aveva perso il lavoro a causa del Covid e – disperato – avrebbe voluto togliersi la vita.

Con la benzina si era cosparso il corpo davanti alla sede del Comune e si era dato fuoco. Le fiamme però lo hanno solo leggermente ferito e si sono spente. L'uomo ha desistito ed è tornato a casa. Grazie alle immagini delle telecamere nella zona, però, gli uomini dell'Arma gli hanno dato un volto e lo hanno rintracciato. Nessuna sanzione per lui, anche per minimi danni causati, ma l'invito a recarsi in ospedale per le cure.