Opera, posata la passerella a scavalco della Valtidone

Opera (Milano) – Nella notte fra sabato e domenica è stata posata la passerella ciclopedonale a scavalco della Valtidone, a Noverasco. Un’opera attesa da anni per garantire attraversamenti più sicuri dell’ex Statale 412, la trafficata arteria che divide in due il quartiere. Il sovrappasso però non sarà utilizzabile da subito, ma solo una volta completate le rampe e i collaudi per la sua piena messa in funzione. Coordinate dalla Città Metropolitana di Milano, l’ente competente sulle strade provinciali, le operazioni di installazione hanno comportato la chiusura della Valtidone in entrambi i sensi di marcia, per un tratto di 350 metri, dalle 22 di sabato alle 10 di ieri.

Accesso consentito ai soli residenti e ai mezzi di soccorso; per il resto, il traffico è stato deviato su percorsi alternativi, appositamente indicati. L’intervento si è svolto nella tarda serata proprio per limitare i disagi alla circolazione e rendere più agevole il posizionamento del manufatto. La vicenda della passerella di Noverasco è annosa. L’attuale sovrappasso è stato realizzato in sostituzione di quello precedente, che era ammalorato e pericolante, e perciò interdetto al transito dal 2018.

Lo scorso luglio il vecchio ponte è stato demolito, in vista della posa di quello nuovo. Il lungo iter non ha mancato di suscitare polemiche, tanto più che in questi anni, in alternativa al sovrappasso, si è reso necessario utilizzare un attraversamento a raso con semaforo, additato da più parti come poco sicuro. Soddisfazione per la posa della passerella è stata espressa dal sindaco di Opera Barbara Barbieri, che ha ricordato come si tratti di "un’infrastruttura importante per i cittadini di Noverasco, per tutti gli operesi, per i tanti studenti del liceo scientifico e dell’istituto di agraria del Calvino e per coloro che raggiungono l’Rsa Mirasole". "Abbiamo chiesto a Città Metropolitana - aggiunge il vicesindaco Alessandro Virgilio - di concludere nel più breve tempo possibile le porzioni laterali, così da aprire all’uso il nuovo ponte".