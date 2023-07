Interventi strutturali sulla SS 412 della Val Tidone, disagi per automobilisti e autotrasportatori

Sarà un mese di passione quello che attende automobilisti e autotrasportatori che quotidianamente percorrono l’ex Statale 412 della valtidone da Milano al Pavese e viceversa. Nei prossimi giorni partiranno una serie di interventi strutturali per mettere in sicurezza sovrappassi ferroviari e stradali. In particolare i lavori dovrebbero cominciare lunedì e terminare entro fine mese; data prevista il 29 luglio. I lavori interesseranno prevalentemente manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione della strada, sostituzione di barriere metalliche. Nello specifico Città Metropolitana interverrà su manufatti stradali in scavalco alla linea ferroviaria, la Milano-Pavia e sul ponte “della Val Tidone”, in corrispondenza dello scavalco della Binasca. La Val Tidone non sarà chiusa al traffico ma saranno istituiti sensi unici alternati, riduzione di carreggiata ed eventuali deviazioni in loco. Lavori e limitazioni alla viabilità ci saranno anche di notte. Nel frattempo sul tratto di 412 che attraversa Opera è stato segnalato un nuovo blackout dell’illuminazione. I lampioni sono spenti in un tratto che va fino agli svincoli della tangenziale. E ancora l’erba alta cresciuta sullo spartitraffico centrale nasconde parzialmente la segnaletica che indica i controlli della viabilità. Infine dopo la pulizia che Città Metropolitana ha fatto fare della cartellonistica pubblicitaria abusiva presente sulle strade provinciali della zona da alcune settimane sono spuntati nuovi cartelloni nei punti dove erano stati rimossi quelli abusivi. Mas.Sag.