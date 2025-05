Finale Champions League, sì al maxischermo a San Siro per Psg-Inter

Milano, 22 maggio 2025 - Non sarà come essere in Germania ma tifo e passione nerazzurra non mancheranno. Per la finale di Champions League che si giocherà il prossimo sabato 31 maggio tra Inter e i francesi del Psg all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, sarà installato un maxischermo a San Siro ed è stata avviata la pianificazione delle attività di vigilanza e controllo del territorio. Lo ha stabilito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia.

La richiesta di Sala

Permettere ai tifosi interisti di assistere alla partita nel loro stadio era stato, subito dopo la conquista della finale, anche l'intenzione del sindaco di Milano. "Stiamo discutendo con l'Inter anche attraverso la prefettura quindi non è una decisione ufficiale ma e' chiara l'intenzione di mettere maxischermi a San Siro", aveva anticipato il sindaco Giuseppe Sala non più tardi di dieci giorni fa, spiegando che probabilmente la scelta sarebbe ricaduta su San Siro e non su piazza Duomo per ragioni di sicurezza.

Finalissima ma non solo

Il Comitato ha anche previsto, un'intensificazione delle misure di sicurezza, soprattutto nelle aree centrali del Comune di Milano, nel caso in cui la squadra dell'Inter risultasse vincitrice del Campionato di Serie A, al termine degli incontri di calcio che si disputeranno nella giornata di domani quando la squadra di Inzaghi giocherà dalle 20.45 a Como alle in contemporanea a Napoli-Cagliari.