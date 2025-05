"Suo figlio ha causato un incidente, ci dia soldi per scagionarlo”: anziana pronta a sacrificare anche le fedi nuziali. Ma era una truffa: salvata dal vicino

Milano, 22 maggio 2025 – Una trappola. Una truffa di quelle – purtroppo – più utilizzate. Che fanno leva sui sentimenti più profondi dell’essere umano, come può essere quello di una madre per suo figlio. Ma questa volta il raggiro non è andato a segno, grazie all’intervento tempestivo di un vicino di casa, che ha capito cosa stava accadendo e ha prontamente lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. Ma andiamo con ordine.

Tutto è successo a Milano, dove un italiano di 21 anni (incensurato) ha citofonato a una anziana signora. Poi la messinscena. Il ragazzo si è presentato travestito da poliziotto e ha detto alla donna, 85 anni, che il figlio aveva provocato un grave incidente stradale e che, se voleva scagionarlo, avrebbe dovuto pagare una certa somma di denaro (ingente),

L’anziana, preoccupata per le sorti del congiunto (al quale – ovviamente – non era accaduto nulla di male) non ha perso tempo: ha raccolto rapidamente in casa tutti i soldi e i gioielli che ha trovato, comprese le fedi nuziali, per un valore di circa 2mila euro, per consegnarli al ragazzo. Ma le cose non sono andate come il truffatore sperava.

Un inquilino del palazzo, accorgendosi di quanto stava accadendo e insospettito dagli strani movimenti, ha contattato le forze dell'ordine che sono intervenute bloccando il giovane con la refurtiva nello zaino. Il 21enne è stato arrestato con l’accusa di truffa aggravata. La signora, dopo essere stata rincuorata, ha riavuto il maltolto.