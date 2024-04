Opera, donna sfrattata si dà fuoco in municipio: in centinaia alla manifestazione di solidarietà e protesta

Opera (Milano), 20 aprile 2024 – Da questa mattina davanti alla sede del Municipio di Opera è in corso una manifestazione di solidarietà per la 55enne sfrattata che si è data fuoco all'interno del Comune lunedì scorso.

Alla protesta ha preso parte anche l'ex sindaco Ettore Fusco che ha portato davanti al Comune una panchina verde, la panchina degli inascoltati, verde come la speranza.

È in corso anche una raccolta firme con cui viene chiesto all’Ente di a ssistere la d onna che si è data fuoco per essere stata sfrattata dalla casa comunale e le contestuali dimissioni di sindaca, assessora e giunta, per non avere neppure voluto almeno ascoltare la cittadina operese in difficoltà.