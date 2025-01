Open Casello apre le porte ai giovani

Open Casello in piazzale piazzale Cantore è ufficialmente una realtà: la casa dei giovani del Comune di Milano apre le sue porte con un palinsesto di eventi, frutto di un innovativo processo di coinvolgimento e co-progettazione con giovani under 30. In questo spazio rigenerato, situato nell’ex casello daziario di piazzale Cantore, le nuove generazioni trovano un luogo per incontrarsi, collaborare e dare voce alle proprie idee.

Nato nel 2024, Open Casello è una realtà con due identità in continuo dialogo: di giorno una sede comunale che offre servizi di orientamento per giovani dai 14 ai 35 anni, di sera e nei week-end uno spazio di protagonismo giovanile dove la creatività prende vita attraverso eventi culturali, workshop e momenti di aggregazione. Parte il 30 gennaio il palinsesto di Open Casello, con una live del podcast Divanity, un momento per leggere storie vere e commentarle con il pubblico.