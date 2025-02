Ondate di calore, la Croce Rossa: accoglieremo i fragili

La Croce Rossa presenta i centri di raffrescamento: affrontare il caldo estremo è possibile grazie a comportamenti responsabili e soluzioni innovative. Un centro di raffreddamento è uno spazio pubblico o privato climatizzato per affrontare temporaneamente gli effetti negativi sulla salute di condizioni climatiche di caldo estremo, come quelle causate dalle ondate di calore. Queste strutture migliorano la resilienza delle comunità, come dimostra il centro realizzato dal Comitato di Opera della Croce Rossa Italiana. Se ne parlerà nella conferenza "Affrontare il calore estremo: salute pubblica e centri di raffrescamento", in programma domani alle 9.30 presso l’Abbazia Mirasole di Opera. Saluti introduttivi a cura di Edoardo Italia, vicepresidente e rappresentante dei Giovani della Croce Rossa Italiana, di Silvia Pedrotti, responsabile Fondazione Banco dell’energia e Barbara Terenghi, direttore Sostenibilità Edison.

Ad affrontare da diversi punti di vista i vari temi dell’incontro saranno - fra gli altri - Federica Matteoli, coordinatrice Croce Rossa Italiana del progetto Oasi e Alessandro Peru, del ministero italiano dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. "In pratica il progetto prevede l’installazione di una macchina di raffrescamento sul tetto della sede della Croce Rossa Italiana di Opera, con l’obiettivo di rendere gli ambienti più ospitali, soprattutto durante il periodo estivo, per fronteggiare le ondate di calore che stanno colpendo le nostre comunità", spiega Danilo Esposito, vicepresidente del Comitato Area Sud Milano della Cri. "Si tratta di un progetto dal valore di 60mila euro. Durante tutta l’estate potremo accogliere la popolazione vulnerabile, offrendo attività di formazione e momenti ludici".

Massimiliano Saggese