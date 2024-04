Omicidio in via Varsavia: com’è morto Jhonny Sulejmanovic e chi c’era con lui nel furgone

Milano, 26 aprile 2024 – Due colpi a segno al torace sinistro. Altri bossoli sparsi sull'asfalto, via via repertati dalla Scientifica. La scena di un agguato. Di una spedizione punitiva per qualche sgarro, forse.

I rilievi sul luogo dell'omicidio (Fasani)

Così è morto nella notte tra giovedì e venerdì il diciottenne rom bosniaco Jhonny Sulejmanovic, nato il 20 luglio 2005 e con qualche piccolo precedente per reati contro il patrimonio. Con lui c'era anche la fidanzata, che è rimasta illesa: avrebbe raccontato di essere scappata per mettersi in salvo, ma la testimonianza è ancora al vaglio degli investigatori, che passeranno al setaccio le immagini delle telecamere anche per trovare conferme alla sua versione.

La dinamica

Stando alle prime informazioni, un commando di tre-quattro persone ha preso d'assalto attorno alle 3 il furgone grigio Fiat Ducato parcheggiato in via Varsavia, davanti agli ingressi dell'Ortomercato, dove il ragazzo e la compagna stavano dormendo.

I due sono stati verosimilmente sorpresi nel sonno e svegliati dai colpi di bastone sui vetri, che hanno mandato in frantumi tutti i finestrini: è probabile che i killer li abbiano spaccati piazzandosi sui due lati del Ducato per avere la certezza che all'interno ci fosse il loro bersaglio designato.

Poi sarebbe partita la sparatoria: due i proiettili a segno al petto, ma i bossoli trovati ad alcuni metri di distanza dal Ducato lasciano ipotizzare che siano stati esplosi altri colpi, forse per ferire ancora la vittima in un disperato tentativo di fuga.

Le indagini

Sulejmanovic, che da qualche tempo si era piazzato in via Varsavia col suo furgone, è stato soccorso alle 3.15 dal personale di Areu e trasportato d'urgenza al Policlinico, ma le ferite si sono rivelate letali: il decesso è stato certificato settanta minuti dopo l'arrivo nel pronto soccorso di via Sforza.

In pochi minuti, la strada che costeggia i mercati generali, già trafficata a quell'ora dai camion di trasportatori e grossisti di frutta e verdura, si è riempita di Volanti della polizia.

Le indagini sono affidate agli specialisti della Omicidi della Squadra mobile, coordinati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal vice Domenico Balsamo, che stanno cercando innanzitutto di individuare il movente del raid omicida.

Un aiuto potrebbe arrivare dai filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona: ce ne sono almeno un paio a presidio dell'ingresso più vicino dell'Ortomercato che potrebbero aver ripreso immagini utili all'inchiesta. Da capire anche se ci siano testimoni: due camper sono posteggiati nella stessa area in cui si trovava quello del diciottenne. Il perimetro degli occhi elettronici da analizzare verrà pian piano ampliato per provare a seguire la fuga degli assassini, che potrebbero essere arrivati e scappati in macchina o con un altro mezzo.