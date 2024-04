Omicidio a Milano, 18enne ucciso a colpi di pistola in via Varsavia. “Illegalità e degrado, residenti esasperati”

Milano, 26 aprile 2024 – Omicidio, nella notte tra giovedì e venerdì, in via Varsavia a Milano: un 18enne slavo, Jhonny Sulejmanovic, è stato ucciso mentre dormiva in un furgone. Secondo le prime informazioni, tre-quattro uomini avrebbero colpito con diverse bastonate il mezzo di trasporto e poi avrebbero sparato alcuni colpi di arma da fuoco, ferendo il 18enne a un braccio e al torace. Il giovane è morto dopo il ricovero al Policlinico. Ma la vicenda è ancora tutta da chiarire.

Via Varsavia, la polizia locale sul luogo dell'omicidio

Rocca: “Illegalità e degrado”

Sulla vicenda ha subito preso posizione Francesco Rocca, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano secondo il quale quello della notte scorsa “è il più grave episodio di una situazione di illegalità e degrado presente da anni in zona Ortomercato”. “Sono anni che i residenti esasperati segnalano le problematiche – ha scritto Rocca -. Oltre al cimitero di auto bruciate e rubate in via Bonfadini, all'entrata del campo nomadi di origine abruzzese e a fianco del mercato ortofrutticolo, in via Varsavia è presente da tempo un camping per carovane rom di origine balcanica”. “Non solo, tutte le domeniche, da oltre 10 anni, il parco Alessandrini e i marciapiedi di via Monte Cimone e piazzale Cuoco sono occupati abusivamente da venditori di merce rubata - conclude -. Il triangolo del degrado, Bonfadini-Varsavia-Cuoco, è come una pentola a pressione, esplosa con un omicidio consumato questa notte”. “Succederà qualcosa? Ci auguriamo che le Istituzioni cittadine, a partire dall'Amministrazione comunale, ascoltino le grida dei residenti e abbiano una maggiore attenzione per questa zona, abbandonata da molto tempo”, ha concluso Rocca.

Lega: “Comune faccia piazza pulita”

“L'omicidio di questa notte di un 18enne che dormiva in un furgone in via Varsavia, dove è presente da tempo una carovana di nomadi, è la punta dell'iceberg della delinquenza rom in città”. E' quanto hanno detto in una nota Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega e Davide Ferrari Bardile, consigliere Lega del municipio 4. Il “gravissimo episodio di sangue” - hanno sottolineato i due esponenti del Carroccio - è avvenuto “proprio a due passi dal campo di via Bonfadini, centrale dell'illegalità fin troppo tollerata dal Comune. La sinistra ha taciuto per anni e anni sulle vergognose condizioni del quartiere, pensando piuttosto a rimpinzare i rom di fondi pubblici per fallimentari progetti di integrazione. Ecco i risultati. Ora - esortano Sardone e Bardile - il Comune faccia piazza pulita e si affidi alle forze dell'ordine anziché ai servizi sociali'”.